Общество

К жителям Астаны и двух городов с предупреждением обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:47 Фото: Zakon.kz
Сегодня в столице и двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"4 февраля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде, Темиртау, ночью в Астане", – следует из опубликованного предупреждения.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 10:47
Сильные морозы до -20°С, осадки и 17-градусное потепление: чего ждать Астане, Алматы и Шымкенту

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
