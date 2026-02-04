К жителям Астаны и двух городов с предупреждением обратились синоптики
Фото: Zakon.kz
Сегодня в столице и двух городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"4 февраля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде, Темиртау, ночью в Астане", – следует из опубликованного предупреждения.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Материал по теме
Сильные морозы до -20°С, осадки и 17-градусное потепление: чего ждать Астане, Алматы и Шымкенту
Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript