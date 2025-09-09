Фиктивная стоматология за 200 млрд тенге из ЕНПФ: глава АФМ сообщил Токаеву о масштабной схеме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно сведением Акорды, Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

К примеру, Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.

Кроме того, ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

Далее Элиманов проинформировал президента о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

Еще Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.

"Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг", – рассказал в продолжении глава АФМ.

Также Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.

"По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры", – говорится в отчете.

В заключительной части глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Немного ранее Токаев обсудил с председателем Конституционного суда итоги работы за 2,5 года. Об этом можно прочитать по этой ссылке.