Шествие разбитых авто: казахстанцам показали пугающие последствия ДТП

разбитое авто, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:03 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Атырау сотрудники полиции устроили необычную акцию – по улицам города прошло шествие из разбитых в ДТП автомобилей. Об этом 14 ноября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в Атырау с начала года зарегистрировано свыше 1500 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 78 человек, еще 2199 получили различные травмы. Основными причинами ДТП остаются превышение скорости, несоблюдение дистанции и нарушение правил маневрирования.

"В целях предупреждения аварийности и привлечения внимания общества к проблеме травматизма на дорогах в регионе проводится республиканская неделя безопасности дорожного движения. Ее задача – напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения правил, продемонстрировать последствия неосторожности на дороге и повысить общую культуру безопасности. В рамках недели сотрудники батальона патрульной полиции организовали на городских улицах показ автомобилей, ранее попавших в ДТП".Пресс-служба ДП Атырауской области

Отмечается, что поврежденные транспортные средства были размещены на ключевых участках и провезены по маршруту в черте города, чтобы наглядно предупредить водителей и пешеходов о тяжелых последствиях аварий.

В ходе акции участникам раздавались разъяснения и рекомендации по безопасному поведению на дороге, проводились профилактические беседы и другие мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение осознанности всех участников дорожного движения.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов назвал основные причины ДТП в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
