Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
Накануне, 10 сентября 2025 года, стало известно, что Комиссией по судейской этике решено направить материалы проверки касательно судьи Абинура Карабаева для рассмотрения по существу в Судебное жюри при Высшем судебном совете (ВСС) РК.
"На данный момент данное решение не вступило в законную силу, судья Карабаев А. вправе его обжаловать", – уточнили в пресс-службе суда Шымкента.
Как сегодня, 11 сентября, разъяснили в пресс-службе ВСС РК, в соответствии с законодательством, судья имеет право обжаловать решение Комиссии по судейской этике в Центральный совет Союза судей, поэтому Положением о Судебном жюри установлено, что дисциплинарный материал по факту нарушения судьей норм судейской этики направляется в Судебное жюри:
- после истечения срока обжалования решения Комиссии по судейской этике (один месяц со дня получения судьей решения комиссии),
- а в случае обжалования данного решения – после вынесения Центральным советом Союза судей решения об оставлении решения Комиссии по судейской этике о передаче на рассмотрение Судебного жюри материала в отношении судьи без изменения.
Материал по теме
18 августа 2025 года во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова судья Абинур Карабаев неожиданно показал язык журналистке. На произошедшее отреагировали в городском суде, где сообщили, что этот поступок судьи рассмотрят на комиссии по судейской этике.