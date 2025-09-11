#АЭС в Казахстане
Общество

Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии

судья уголовного суда Шымкента Абинур Карабаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 18:08 Фото: Facebook/Ботагоз Омарова
Судья уголовного суда Шымкента Абинур Карабаев, который показал язык журналистке, в течение месяца со дня получения решения Комиссии по судейской этике имеет право обжаловать его, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 10 сентября 2025 года, стало известно, что Комиссией по судейской этике решено направить материалы проверки касательно судьи Абинура Карабаева для рассмотрения по существу в Судебное жюри при Высшем судебном совете (ВСС) РК.

"На данный момент данное решение не вступило в законную силу, судья Карабаев А. вправе его обжаловать", – уточнили в пресс-службе суда Шымкента.

Как сегодня, 11 сентября, разъяснили в пресс-службе ВСС РК, в соответствии с законодательством, судья имеет право обжаловать решение Комиссии по судейской этике в Центральный совет Союза судей, поэтому Положением о Судебном жюри установлено, что дисциплинарный материал по факту нарушения судьей норм судейской этики направляется в Судебное жюри:

  • после истечения срока обжалования решения Комиссии по судейской этике (один месяц со дня получения судьей решения комиссии),
  • а в случае обжалования данного решения – после вынесения Центральным советом Союза судей решения об оставлении решения Комиссии по судейской этике о передаче на рассмотрение Судебного жюри материала в отношении судьи без изменения.

Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке: вынесено решение комиссии

18 августа 2025 года во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова судья Абинур Карабаев неожиданно показал язык журналистке. На произошедшее отреагировали в городском суде, где сообщили, что этот поступок судьи рассмотрят на комиссии по судейской этике.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
