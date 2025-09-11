#АЭС в Казахстане
Общество

Это приведет к пробкам: МВД о снижении скорости движения авто в Казахстане

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:34 Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса высказался о возможности снижения скорости передвижения авто в городах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Искусственное замедление скорости, считает вице-министр внутренних дел, поможет снизить тяжесть последствий ДТП. Однако торопиться в этом вопросе в МВД не собираются.

"Это пока один из вариантов, который обсуждается. Мы смотрели: в некоторых странах есть такой опыт в столицах, когда искусственно замедляют скорость. Понятно, что это приводит к уменьшению тяжести последствий ДТП. Но с другой стороны, мы понимаем, что в Астане и Алматы это приведет к пробкам. Поэтому торопиться не будем, изучим, посмотрим, с акиматами посоветуемся", – заверил Игорь Лепеха.

Между тем, по его словам, у акиматов на местах и сейчас есть право на каких-то улицах скорость увеличить, а на других, наоборот, уменьшить.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 15:34
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД

27 августа 2025 года о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны рассказал председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
