Это приведет к пробкам: МВД о снижении скорости движения авто в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса высказался о возможности снижения скорости передвижения авто в городах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Искусственное замедление скорости, считает вице-министр внутренних дел, поможет снизить тяжесть последствий ДТП. Однако торопиться в этом вопросе в МВД не собираются.

"Это пока один из вариантов, который обсуждается. Мы смотрели: в некоторых странах есть такой опыт в столицах, когда искусственно замедляют скорость. Понятно, что это приводит к уменьшению тяжести последствий ДТП. Но с другой стороны, мы понимаем, что в Астане и Алматы это приведет к пробкам. Поэтому торопиться не будем, изучим, посмотрим, с акиматами посоветуемся", – заверил Игорь Лепеха.

Между тем, по его словам, у акиматов на местах и сейчас есть право на каких-то улицах скорость увеличить, а на других, наоборот, уменьшить.

Материал по теме Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД

27 августа 2025 года о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны рассказал председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев.