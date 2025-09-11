Это приведет к пробкам: МВД о снижении скорости движения авто в Казахстане
Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса высказался о возможности снижения скорости передвижения авто в городах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Искусственное замедление скорости, считает вице-министр внутренних дел, поможет снизить тяжесть последствий ДТП. Однако торопиться в этом вопросе в МВД не собираются.
"Это пока один из вариантов, который обсуждается. Мы смотрели: в некоторых странах есть такой опыт в столицах, когда искусственно замедляют скорость. Понятно, что это приводит к уменьшению тяжести последствий ДТП. Но с другой стороны, мы понимаем, что в Астане и Алматы это приведет к пробкам. Поэтому торопиться не будем, изучим, посмотрим, с акиматами посоветуемся", – заверил Игорь Лепеха.
Между тем, по его словам, у акиматов на местах и сейчас есть право на каких-то улицах скорость увеличить, а на других, наоборот, уменьшить.
Материал по теме
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
27 августа 2025 года о планах снизить скорость движения авто на дорогах страны рассказал председатель Комитета административной полиции (КАП) Министерства внутренних дел (МВД) РК Кайсар Султанбаев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript