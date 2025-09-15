В Алматы десятки полицейских пересели на электросамокаты: названа причина
Фото: Zakon.kz
С 15 по 30 сентября 2025 года в Алматы проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасная дорога". Об этом сегодня Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы.
Главная цель – усиление мер по обеспечению безопасности горожан, укрепление правопорядка и повышение правовой культуры участников дорожного движения.
"Особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди пользователей микромобильного транспорта, в частности электросамокатов. Сотрудники строевых подразделений полиции провели масштабную акцию в местах массового пребывания молодежи. Для патрулирования привлечено 50 полицейских на электросамокатах, что позволяет оперативнее реагировать на нарушения и быть ближе к горожанам".Пресс-служба ДП Алматы
Фото: polisia.kz
Как подчеркнул начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев, задача полицейских – не только выявлять нарушения, но и предупреждать их, вести активную право-разъяснительную работу.
"Мы хотим, чтобы каждый пользователь микромобильного транспорта чувствовал ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих", – заключил он.
