Казахстанка заявила в полицию на трехлетнюю девочку

В одном из казахстанских кафе дети не поделили игрушки. Через время ситуация была разрешена, но одна из мам решила написать заявление в полицию на трехлетнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

Об этой истории стало известно из публикации в социальной сети Threads. О том, что произошло, рассказала мама девочки, которая и стала "фигурантом дела" в Атырау:

"На мою трехлетнюю дочь подали заявление в полицию. В кафе моя дочка взяла игрушечный пылесос, девочка постарше попыталась отобрать, и ее мама ворвалась с криком: "Научите вашу дочь манерам!" Дети через 10 минут уже играли как друзья, а та женщина написала заявление… на ребенка. Более того, требовала публичных извинений от трехлетки перед своей пятилетней дочерью. Абсурд! Подтверждение того, как несчастно живут наши женщины. Когда же они будут счастливы?!"

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Атырауской области.

В ведомстве действительно подтвердили, что заявление поступало.

"По данному факту проведена проверка. С родителями ребенка была проведена профилактическая беседа. Им разъяснено, что в отношении ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, заявление не принимается. В связи с этим заявление гражданки оставлено без рассмотрения в соответствии с требованиями законодательства". Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

