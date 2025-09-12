"Просим сохранять спокойствие": Минобороны Казахстана выпустило важное сообщение

Сегодня, 12 сентября 2025 года, пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана распространило важное информационное сообщение, передает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала оборонного ведомства РК:

"В рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК в Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток". В ходе подготовки с 12 сентября текущего года предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом – железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации".

В связи с этим в Минобороны проинформировали, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения.

"Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность", – заключили в пресс-службе МО РК, обращаясь к казахстанцам.

