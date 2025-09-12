#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

"Просим сохранять спокойствие": Минобороны Казахстана выпустило важное сообщение

Военная спецтехника, армия, военные учения, военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 17:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 12 сентября 2025 года, пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана распространило важное информационное сообщение, передает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала оборонного ведомства РК:

"В рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил РК в Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток". В ходе подготовки с 12 сентября текущего года предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей. Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом – железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации".

В связи с этим в Минобороны проинформировали, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения.

"Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность", – заключили в пресс-службе МО РК, обращаясь к казахстанцам.

Ранее сохранять спокойствие попросили пассажиров аэропорта Астаны. Причину можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В антикоррупционное законодательство Казахстана хотят внести три новые статьи
Общество
18:13, Сегодня
В антикоррупционное законодательство Казахстана хотят внести три новые статьи
Названы регионы Казахстана, которые накроют заморозки до -2°С в субботу
Общество
17:58, Сегодня
Названы регионы Казахстана, которые накроют заморозки до -2°С в субботу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: