Общество

Стендап-блогер арестован на 5 суток в Семее: названа причина

полиция, стендап-блогер, арест, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:01 Фото: Telegram/dp_abai
В Семее за нецензурное выступление на 5 суток арестован стендап-блогер. Об этом 2 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 22 ноября около 21:00 в одном из ресторанов Семея местный стендап-блогер во время публичного выступления использовал нецензурную брань. Видео с мероприятия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

"Полицейские, изучив опубликованную запись, привлекли нарушителя к административной ответственности за использование нецензурной брани в общественном месте. По итогам рассмотрения административного материала суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток".Пресс-служба ДП области Абай

Фото: Telegram/dp_abai

Стражи порядка напомнили, что публичные мероприятия, в том числе юмористические шоу, должны проводиться с соблюдением норм общественной морали и уважением к слушателям.

"Попытки эпатажа и "самовыражения" посредством ненормативной лексики в общественных местах, тем более распространяемые в Сети, являются нарушением закона. Подобные действия не останутся без последствий. Полиция и впредь будет принимать меры по пресечению правонарушений, подрывающих общественный порядок и культуру поведения", – заключили в пресс-службе ДП области Абай.

Похожая ситуация произошла в июле 2024 года. Тогда за использование нецензурной брани в своем выступлении на 10 суток был арестован стендап-комик из Астаны Александр Меркуль. Он вышел на свободу 4 августа.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
