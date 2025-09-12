#АЭС в Казахстане
События

Спецназ задержал родных братьев на востоке Казахстане

Усть-Каменогорск, ВКО, полиция, братья, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:36 Фото: пресс-служба ДП ВКО
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области заявили о задержании двух родных братьев. Молодые люди 21 и 23 лет стали фигурантами дела о наркотиках, сообщает Zakon.kz.

Известно, что при личном обыске у младшего из них изъято 24 свертка с психотропным веществом альфа-PVP общим весом 18,32 гр, у старшего – 25 свертков с аналогичным содержимым весом 19,02 гр.

Как установило следствие, старший брат в начале августа устроился курьером-закладчиком через мессенджер.

За каждую спрятанную закладку ему обещали оплату в размере 2750 тенге. В день число заложенных им кладов достигало 50 и более.

Несмотря на обещания куратора, вознаграждения он так и не получил. По словам младшего брата, он согласился спрятать свертки по просьбе родственника, утверждая, что не знал об их содержимом.

"После задержания полицейские установили места, где подозреваемые успели разложить "товар". Все закладки были обнаружены и изъяты из незаконного оборота".Пресс-служба ДП ВКО

Теперь по данному факту начато досудебное расследование.

В связи с этим представили полиции в очередной раз выступили с обращением:

"Любое участие в распространении или хранении наркотических веществ, в том числе по просьбе знакомых или родственников, влечет за собой уголовную ответственность".

10 сентября 2025 года полицейские изъяли более 24 кг конопли в Алматы. Подробно о том, как прошла спецоперация рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
