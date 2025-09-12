С 12 сентября частично перекроют одну из ключевых улиц Алматы

В Алматы ограничат движение на участке ул. Жандосова из-за строительных работ. В пресс-службе городского акимата уточнили сроки и обозначили причины, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению, с 23:00 12 сентября до 05:00 14 сентября будет ограничено движение автотранспорта по ул. Жандосова в восточном направлении, начиная от ул. Килыбай Медеубекова, а также в западном направлении от ул. Ашимова.

В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы подчеркнули, что работы будут проводиться на участках:

ул. Жандосова – угол ул. Даулеткерей (трубопровод 400 мм, футляр 1000 мм);

ул. Жандосова – угол ул. Даулеткерей (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);

ул. Жандосова – угол ул. Айманова (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм);

ул. Жандосова – угол ул. Бекешева (трубопровод 325 мм, футляр 1000 мм).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ограничения связаны с реализацией двух инфраструктурных проектов:

"Строительство Западного канализационного коллектора в Алматы" включает прокладку магистрального канализационного коллектора протяженностью 34,9 км. Он обеспечит доступ к централизованной системе водоотведения для более 175 тысяч жителей Наурызбайского и Алатауского районов, а также около 20 тысяч жителей Карасайского и Илийского районов Алматинской области. "Строительство магистральных сетей водопровода и канализаций в микрорайоне Акжар, Наурызбайский район" – направлен на улучшение инженерной инфраструктуры района и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды, а также стабильной работы сетей водоотведения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей города попросили учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Также специалисты принесли извинения за временные неудобства.

