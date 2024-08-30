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Еще одну улицу перекроют на три дня в Алматы

дорогу перекроют в Алматы из-за ремонта на теплосетях, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 18:25 Фото: pixabay
30 августа пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредила о том, что в Алматы на время ремонтных работ на теплосетях ограничат движение на одном из участков по улице Есентайской, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с 08:00 31 августа до 19:00 2 сентября движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы будет закрыто по улице Есентайской от улицы Макатаева до проспекта Райымбека.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы Калдаякова вводятся временные ограничения движения для движения транспорта.

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