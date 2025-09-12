#АЭС в Казахстане
Общество

Аким Алматы: субботники и участие жителей должны стать регулярной практикой

Субботники , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 16:08 Фото: акимат города Алматы
Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам реализации программы "Таза Қазақстан", санитарного состояния районов, благоустройства территорий и экологических мероприятий.

В ходе встречи заслушаны доклады руководства Управления экологии и окружающей среды, акимов районов и представителей профильных служб.

Фото: акимат города Алматы

В Алмалинском районе к ежедневной уборке улиц привлекаются рабочие и техника. Подрядные организации обслуживают более 400 дворовых территорий, проводится уборка парков, скверов и бульваров, ремонт и покраска контейнерных площадок. В буферных зонах высажено свыше 67 тыс. кустарников, работает система автополива.

Фото: акимат города Алматы

В Жетысуском районе на обслуживании находится 269 улиц протяженностью почти 290 км и более 300 дворовых территорий. Реализуются проекты благоустройства, в том числе ремонт набережной реки Есентай и обновление инженерных сетей. Ведутся работы по архитектурной подсветке фасадов и замене подъемников на пешеходных переходах. В районе также уделяют внимание борьбе со стихийной торговлей и нарушениями правил благоустройства.

В разных районах города проходят субботники с участием жителей, молодежи, волонтеров и бизнеса. С их помощью вывозятся десятки тонн мусора, проводится озеленение и благоустройство территорий.

Фото: акимат города Алматы

Через онлайн-платформу TazaQazBot горожане регулярно сообщают о проблемах с уборкой, вывозом мусора, ремонтом дорог и озеленением. Только за сентябрь поступило более 400 заявок, а с начала года – свыше 6,5 тыс.

Дархан Сатыбалды поручил усилить работу по санитарной очистке улиц, дворов и зеленых зон, продолжить регулярные субботники с участием жителей и бизнеса, оперативно реагировать на обращения граждан в TazaQazBot, ускорить завершение благоустройства объектов, наладить работу системы автополива и контроль за посадкой деревьев, а также активнее пресекать стихийную торговлю и нарушения правил благоустройства.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
