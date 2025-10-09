В Алматы стартует экологический месячник: уборка, посадки и новые экопроекты

В акимате Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды состоялось совещание, посвященное реализации экологической программы "Таза Қазақстан". Рассмотрены вопросы санитарного состояния города, подготовки к общегородскому субботнику и проведения экологического месячника.

В Управлении экологии и окружающей среды сообщили, что утверждено план-задание на период с 11 октября по 11 ноября, включающее 19 мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и повышению экологической культуры горожан.

В рамках месячника предусмотрены акции "Зеленая школа" и "Зеленый двор", санитарная очистка улиц, арычных сетей, остановочных комплексов и пешеходных переходов, а также интерактивные занятия по экокультуре.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

11 октября во всех районах Алматы пройдет общегородской субботник, в котором примут участие более 5 тыс. человек. На 23 адресах запланированы работы по уборке территорий, посадке деревьев и кустарников, а также культурно-просветительские мероприятия.

В числе площадок: сквер вдоль реки Боралдай (Алатауский район), пр. Абылай хана (Алмалинский), транспортная развязка пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова (Жетысуский), парк "Дружба" (Бостандыкский), река Есентай (Медеуский), сквер "Тастыбулак" (Наурызбайский), мкр. "Жас Канат" (Турксибский).

Кроме того, с конца сентября ведется посадка 100 тыс. кустарников. Уже высажено свыше 10,5 тыс. растений, подготовлено 15 тыс. лунок, работы охватывают 13 участков на территории восьми районов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На совещании также были представлены новые направления сотрудничества с частным сектором. В рамках проекта Fabriqa установлено 32 контейнера для сбора текстильных отходов, ежедневно вывозится свыше 1,5 тонны ткани. Совместно с социальным центром "Бақытты отбасы" реализуется программа по трудоустройству женщин и изготовлению продукции из переработанных материалов.

Руководитель экохаба Eco Network Евгений Мухамеджанов сообщил, что в Алматы развивается инфраструктура по раздельному сбору отходов. На переработку уже отправлено более 560 тонн материалов, установлено 70 фандоматов, собравших 176 тыс. пластиковых бутылок и 45 тыс. алюминиевых банок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По итогам совещания Дархан Сатыбалды поручил обеспечить качественное проведение всех мероприятий экологического месячника, уделив особое внимание санитарному состоянию общественных пространств, арычных сетей и дворовых территорий.

Глава города отметил, что программа "Таза Қазақстан" направлена на формирование культуры чистоты и ответственного отношения к окружающей среде.