Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию

Сегодня в Алматы под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней".

На заседании общим голосованием было принято решение об утверждении рукописи 2-го тома "Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней" для дальнейшей подготовки к опубликованию. Редколлегия также обсудила содержание 3-го тома академического издания.

Руководитель авторского коллектива, доктор исторических наук, профессор кафедры регионоведения Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев, презентовал концепцию, содержание, структуру, особенности и новизну третьего тома, озаглавленного "Алтын орда".

Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, директора Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, академика Национальной академии наук Зиябека Кабульдинова, доктора исторических наук, заместителя директора Института истории государства, профессора Буркитбая Аягана, доктора исторических наук, профессора КазНУ имени аль-Фараби Берекета Карибаева.

Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии: Мурата Абдирова, Галины Ксенжик, Радика Темиргалиева, Кенжехана Матыжанова, Дихана Қамзабекұлы, Айдоса Сарыма, Хангельды Абжанова, Мамбета Койгелдиева, Меруерт Абусеитовой, Айгуль Садвокасовой, Булата Кумекова, Акана Онгарулы, Жаксылыка Сабитова.

По итогам заседания принято решение продолжить доработку третьего тома и на следующем заседании рассмотреть четвертый том "Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней".

Фото: akorda.kz

4 июля 2025 года стало известно, что завершена работа над первой частью многотомника по истории Казахстана.