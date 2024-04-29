Многотомник по истории Казахстана пишут ведущие ученые страны

В Алматы в Институте археологии им. А.Х. Маргулана 29 апреля состоялась встреча государственного советника РК Ерлана Карина с ведущими учеными, работающими над созданием нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, подготовка многотомника по истории Казахстана, отвечающего самым современным научным подходам, была инициирована президентом страны в январе 2021 года в его статье "Независимость превыше всего".



Отмечается, что государственного советника о ходе работы над многотомником проинформировали вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки, а также руководители и члены редколлегий томов – генеральный директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Акан Онгар, главный научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Болат Кумеков, заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Жомарт Женис, главный научный сотрудник Научного института исследования Улуса Джучи Айболат Кушкумбаев, директор республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р. Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова, генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, заместитель директора Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Шамек Тлеубаев, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

"По итогам совещания Ерлан Карин подвел промежуточные итоги разработки академического многотомного издания по истории Казахстана. Оценивая степень готовности многотомника, государственный советник отметил, что реализация данного научного проекта требует исключительно рационального и объективного подхода, всестороннего изучения всех исторических фактов, материалов и документов, введения в оборот научных открытий последних лет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в проекте задействовано пять научных институтов, более 250 казахстанских и более 60 зарубежных ученых-историков. В многотомник будут включены материалы более 40 археологических исследований, около 300 изданий по истории, археологии и этнографии. В ходе подготовки многотомника проведены секции в рамках международных форумов, ряд научных конференций, круглых столов и методологических семинаров, на которых были апробированы научные результаты исследований, получены рекомендации от ученых, экспертов и специалистов.

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