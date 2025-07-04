Завершена работа над первой частью многотомника по истории Казахстана

Сегодня, 4 июля 2025 года, под председательством государственного советника Казахстана Ерлана Карина состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней", сообщает Zakon.kz.

Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника для дальнейшей верстки и печати.

"На заседании был рассмотрен первый том многотомника, посвященный древнему периоду. Редакционная коллегия, заслушав доклад научного руководителя первого тома, генерального директора Института археологии имени А. Х. Маргулана Акана Онгарулы, обсудила концепцию, содержание и структуру представленного материала", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

На заседании с экспертным заключением выступили рецензенты:

доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Жакен Таймагамбетов,

кандидат исторических наук, директор Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Виктор Мерц,

главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Нурсан Алимбай.

Также сообщается, что были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии.

Фото: akorda.kz

Следующее заседание редакционной коллегии состоится в августе, где будет рассмотрен второй том академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней".

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