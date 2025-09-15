#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Общество

Хорошую новость сообщили пользователям платных дорог в Казахстане

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
В Казахстане пользователям платных дорог сообщили хорошую новость – с сегодняшнего дня они освобождены от оплаты за участки с дефектами, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Министерства транспорта (МТ) РК:

"С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения. Всего в стране функционирует 27 платных участков. Теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению".

Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придется только за оставшиеся 95 км.

Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта.

Отмечается, что национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчет или возврат платы делается автоматически.

"Новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей".Пресс-служба МТ РК

О том, что Министерство транспорта Казахстана намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, стало известно 28 мая 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Более 4 тысяч казахстанцев получили до 1,5 млн тенге на стартап
10:09, Сегодня
Более 4 тысяч казахстанцев получили до 1,5 млн тенге на стартап
25 смертей за несколько дней: МВД выступило с заявлением
10:04, Сегодня
25 смертей за несколько дней: МВД выступило с заявлением
Какие профессии в Казахстане наиболее востребованы и где больше платят
09:23, Сегодня
Какие профессии в Казахстане наиболее востребованы и где больше платят
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: