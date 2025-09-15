Хорошую новость сообщили пользователям платных дорог в Казахстане

В Казахстане пользователям платных дорог сообщили хорошую новость – с сегодняшнего дня они освобождены от оплаты за участки с дефектами, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Министерства транспорта (МТ) РК:

"С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения. Всего в стране функционирует 27 платных участков. Теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению".

Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придется только за оставшиеся 95 км.

Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта.

Отмечается, что национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчет или возврат платы делается автоматически.

"Новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей". Пресс-служба МТ РК

О том, что Министерство транспорта Казахстана намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, стало известно 28 мая 2025 года.