Общество

Дожди придут в Астану, Алматы и Шымкент

капли дождя, ветки, листья, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 13:59 Фото: unsplash
Астану, Алматы и Шымкент зальет дождями в ближайшие три дня. Об этом говорится в прогнозе на 16, 17 и 18 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 16 сентября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +17+19°C.
  • 17 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +16+18°C.
  • 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +15+17°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 16 сентября: переменная облачность, утром и днем временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C.
  • 17-18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +18+20°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 16 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.
  • 17 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C.
  • 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C.

Ранее синоптики сообщили, что южный циклон испортит погоду в Казахстане. Подробнее о прогнозе на 16, 17 и 18 сентября 2025 года можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
