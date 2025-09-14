Гроза, град и усиление ветра: в ряде регионов объявили штормовое предупреждение на 15 сентября
Астана
Ночью и утром ожидается туман.
Шымкент
Днем ожидается гроза, ветер северо-западный до 15–20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Улытау
Ночью на севере и западе ожидается гроза, днем – гроза, град, на севере, юге и в центре области шквал. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем временами порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15–18 м/с.
Карагандинская область
Днем на западе ожидаются гроза, град, на западе, востоке и юге – шквал. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, востоке и юге временами порывы 15–20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки до -2°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Караганде ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.
Туркестанская область
Днем на севере, западе и в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане в конце дня ожидается гроза, ветер северо-западный до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Акмолинская область
Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе заморозки до -1°.
В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.
Атырауская область
На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Жетысу
Ночью и утром в горных районах ожидается туман. На востоке ветер с порывами до 15-20 м/с.
Актюбинская область
Днем на юге и востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке и в центре порывы 15-18 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная.
Западно-Казахстанская область
На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная.
Жамбылская область
Днем на юге и в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горах до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Абай
Ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере и юге до 15-20 м/с. Ночью на востоке и в центре заморозки до -2°.
Восточно-Казахстанская область
Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на западе и юге до 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки до -3°.
В Усть-Каменогорске с 20:00 до 20:00 объявлено предупреждение о НМУ второй степени в связи с неблагоприятными метеоусловиями.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Северо-Казахстанская область
Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью на юге и западе заморозки до -1°.
В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.
Павлодарская область
Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе и севере заморозки до -3°.
Костанайская область
На юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке на поверхности почвы заморозки до -1°. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Мангистауская область
Ночью и утром на северо-востоке временами сильный дождь, гроза, туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке – чрезвычайная.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 сентября.