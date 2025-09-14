Гроза, град и усиление ветра: в ряде регионов объявили штормовое предупреждение на 15 сентября

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 15 сентября 2025 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте и 15 регионах РК, сообщает Zakon.kz.

Астана

Ночью и утром ожидается туман.

Шымкент

Днем ожидается гроза, ветер северо-западный до 15–20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау

Ночью на севере и западе ожидается гроза, днем – гроза, град, на севере, юге и в центре области шквал. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем временами порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, порывы 15–18 м/с.

Карагандинская область

Днем на западе ожидаются гроза, град, на западе, востоке и юге – шквал. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, востоке и юге временами порывы 15–20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки до -2°. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Туркестанская область

Днем на севере, западе и в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане в конце дня ожидается гроза, ветер северо-западный до 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область

Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе заморозки до -1°.

В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Атырауская область

На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу

Ночью и утром в горных районах ожидается туман. На востоке ветер с порывами до 15-20 м/с.

Актюбинская область

Днем на юге и востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке и в центре порывы 15-18 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная.

Западно-Казахстанская область

На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге – чрезвычайная.

Жамбылская область

Днем на юге и в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горах до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Абай

Ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере и юге до 15-20 м/с. Ночью на востоке и в центре заморозки до -2°.

Восточно-Казахстанская область

Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на западе и юге до 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки до -3°.

В Усть-Каменогорске с 20:00 до 20:00 объявлено предупреждение о НМУ второй степени в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Северо-Казахстанская область

Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ночью на юге и западе заморозки до -1°.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Павлодарская область

Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе и севере заморозки до -3°.

Костанайская область

На юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке – туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке на поверхности почвы заморозки до -1°. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

Ночью и утром на северо-востоке временами сильный дождь, гроза, туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке – чрезвычайная.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 15 сентября.