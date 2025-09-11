#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Общество

Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С

осень, зонтики, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:35 Фото: unsplash
В Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте – погода без осадков и 34-градусная жара. Об этом говорится в прогнозе на 12, 13 и 14 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астану

  • 12 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
  • 14 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +32+34°С.
  • 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:35
В Казахстане объявили о похолодании, граде и заморозках

Ранее синоптики с предупреждением обратились к жителям Актобе и Атырау. Причину можете узнать по ссылке.

