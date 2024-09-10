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Проект общенационального плана мероприятий одобрил кабмин РК

Бектенов, правительство, кабмин, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 10:46 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 сентября 2024 года на заседании правительства заявил, что госорганами будут приниматься активные меры по повышению социального благополучия казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, проект общенационального плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение поставленных главой государства задач.

"Правительством и акиматами будут приниматься активные меры по обеспечению устойчивого роста экономики и повышению социального благополучия наших граждан. Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, указанных в плане, привлечь к этой работе экспертов, провести глубокую аналитику и обсуждение. Также должны быть проработаны все вопросы финансирования", – озвучил Бектенов.

Он подчеркнул, что необходимо отказаться от излишних трат, а бюджетные средства направлять только на первоочередные и стратегические цели.

"Главная задача – эффективно и своевременно исполнить мероприятия плана. Моим заместителям поручаю обеспечить контроль и координацию реализации пунктов плана согласно закреплению. Предлагаю в целом одобрить проект общенационального плана", – дополнил Бектенов.

Он поручил Министерству национальной экономики совместно с Аппаратом правительства внести в Администрацию президента проект соответствующего указа главы государства.

Ранее министр нацэкономики РК Нурлан Байбазаров рассказал, какие поправки будут внесены в новый Налоговый кодекс страны. Документ реализуется в рамках общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства.

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