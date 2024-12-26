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Общество

Замминистра МВД о введении средней скорости: Никого пока не оштрафовали

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 12:31 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 26 декабря 2024 года в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию со штрафами в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в этом месяце установлено 585 фактов превышения средней скорости. Пока в тестовом режиме, без штрафов.

"Это все раздувается непонятно почему и кем. На сегодняшний день еще ни одного человека за нарушение средней скорости не привлекли. В то же время на трассах стоят арки, которые давно уже работают и измеряют моментальную скорость. Если человек проехал под этой аркой, нарушил, при скорости 140 проехал 160, он как привлекался, так и привлекается", – дополнил он.

На вопрос, почему некоторые депутаты в таком случае называют республику "Штрафстаном", рекомендовал спросить самих депутатов. Он считает, за каждое правонарушение лица, совершившие его, должны нести ответственность.

Более подробно о средней скорости и других новшествах в ПДД можно узнать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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