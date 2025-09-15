#АЭС в Казахстане
Общество

Более 16,6 тысячи пьяных водителей задержали в Казахстане в 2025 году

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:51 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года рассказал о ситуации на дорогах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что на аварийность на дорогах влияют несколько факторов. В первую очередь, низкая транспортная дисциплина.

"90% всех ДТП совершаются по вине водителей. Нами ежегодно пресекаются 13 млн нарушений правил дорожного вождения. С начала года задержано 16 600 пьяных водителей", – отметил он.

Полицейским помогают также дроны: ими на сегодня выявлено более 3 тыс. нарушений ПДД.

В МВД Казахстана ответили на требования "пьяных" водителей

11 сентября 2025 года в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября – еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
