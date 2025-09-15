МВД о таксистах: В погоне за прибылью рискуют жизнью и здоровьем казахстанцев

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года раскритиковал некоторых водителей такси, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха указал на необходимость ужесточения мер к нелегальным перевозчикам.

"Это очень серьезная проблема. Все крупные ДТП, когда погибает много людей, связаны именно с ними. В погоне за прибылью водители интернет-такси без сна и отдыха находятся на дорогах. Не проходят медосмотр, техническое состояние транспорта не проверяется. Подвергают риску жизни людей. В сезон отпусков, праздников из-за нехватки рейсов они становятся особенно востребованными", – сетует он.

По его словам, с 2025 года на интернет-агрегаторов возложен контроль за соблюдением требований перевозок.

Они не должны допускать:

праворульные и двухдверные автомобили;

водителей без прав.

"Однако требование закона не обеспечивается, перевозчики регистрируют в приложениях другие автомобили, услуги оказывают водители без прав или на праворульных микроавтобусах. Для их исключения необходимо обеспечить доступ полиции к информационным системам госорганов и интернет-агрегатора", – заявил Игорь Лепеха.

Немного ранее Игорь Лепеха попросил Министерство транспорта активизировать работу по введению систем контроля средней скорости на дорогах страны. Эта мера, убежден он, позволит снизить смертность на дорогах страны в результате ДТП.