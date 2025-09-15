"Будут сделаны выводы": Бектенов пригрозил мерами за срыв отопительного сезона

Сегодня, 15 сентября 2025 года, на заседании правительства была рассмотрена готовность регионов Казахстана к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр отметил, что на сегодня тепло дали в социальных объектах Павлодарской области.

"До 1 октября такая же работа начнется в северных регионах страны", – сказал он.

В этой связи глава кабмина Олжас Бектенов поручил акимам Акмолинской, Западно-Казахстанской областей, и областям Абай и Улытау взять на жесткий контроль завершение ремонтных работ.

"До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы. Это касается и всех остальных регионов, необходимо своевременно начать отопительный сезон", – отметил он.

12 сентября 2025 года сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила формирования тарифов на воду и отопление.