В Алматы за год от ВПЧ вакцинировано свыше 11 тыс. девочек

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали Zakon.kz, какие достигнуты результаты за год иммунизации населения от вируса папилломы человека. 30 сентября 2024 года в Казахстане стартовала массовая вакцинация девочек от ВПЧ.

Известно, что вирус папилломы человека – группа весьма распространенных вирусов, передающихся преимущественно половым путем. Существует более 200 видов ВПЧ, из которых свыше 40 видов могут поражать генитальную область и не менее 14 являются высокоонкогенными, способными вызывать онкологические заболевания.

Около 80% людей, живущих половой жизнью, инфицируются ВПЧ на протяжении жизни. У некоторых людей ВПЧ может сохраняться в организме на протяжении многих лет и приводить к появлению злокачественных клеток в некоторых органах. Заражение ВПЧ происходит в основном половым путем. Существует еще контактно-бытовой путь при соприкосновении с инфицированными ВПЧ участками кожи и слизистой (через микротравмы кожи), а также возможна передача от матери ребенку во время родов.

"ВПЧ проникают через микроскопические дефекты на слизистых оболочках и коже. Заражение вирусом, как и вызываемая им инфекция, может протекать бессимптомно. Проникая внутрь эпителиальной клетки человека, вирус начинает размножаться. При длительно сохраняющейся ВПЧ-инфекции могут возникать патологические изменения пораженных клеток. Со временем такие изменения могут привести к злокачественным новообразованиям. До появления онкологического заболевания может пройти десять и более лет", – рассказал руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Каждый год в стране рак шейки матки выявляют примерно у 1900 женщин. Из них неблагополучный исход отмечают у 600 женщин – две женщины ежедневно умирают от рака шейки матки.

Согласно данным ДСЭК Алматы, на 10 сентября 2025 года в городе первой дозой против ВПЧ вакцинировано 11 083 девочки, в том числе в возрасте 11 лет (4768) и в возрасте 12-13 лет (6315 девочек). Второй дозой против ВПЧ вакцинировано 5323 девочки, из них 1587 в возрасте 11 лет и 3736 в возрасте 12-13 лет.

Среди вакцинированных неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, добавил главный санитарный врач мегаполиса.

"Вакцинация против ВПЧ является важным шагом в жизни ребенка, обеспечивающим многолетнюю защиту от онкологических заболеваний, поскольку она предотвращает заражение ВПЧ-инфекцией, которая может приводить к развитию целого ряда онкологических заболеваний, таких как предраковые заболевания и рак шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала и доброкачественных новообразований – аногенитальных бородавок". Касымхан Алпысбайулы

Для достижения максимального эффекта защиты Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать девочек в возрасте с 9 до 14 лет.

Согласно Национальному календарю прививок РК и постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №11 от 17.09.2024 г. "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека в Республике Казахстан", в городе с 30 сентября 2024 года проводится вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте 11 лет, а также девочек в возрасте 12-13 лет в рамках наверстывающей иммунизации. Вакцинация состоит из двух доз с интервалом шесть месяцев. Для проведения прививок используется четырехвалентная вакцина производства США, которая защищает от 6, 11, 16 и 18-го типа ВПЧ.

Эта вакцина сертифицирована ВОЗ, зарегистрирована в Казахстане и широко применяется во многих странах мира: в Австралии, Канаде, США, странах Западной Европы и других.

Врач отметил, что вакцина против ВПЧ не содержит живых вирусов и не может вызвать инфицирование, а также не вызывает проблем с фертильностью.

"Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ города в период учебного года и поликлиниках по месту проживания или прикрепления. Иммунизация осуществляется подготовленными медицинскими работниками, имеющими разрешение на проведение прививок", – добавил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Вакцина вводится школьницам только после осмотра врача и оформления допуска к проведению вакцинации. Необходимо также и информированное согласие родителей или законного представителя.

Существуют и противопоказания. Запретом на введения вакцины является: повышенная чувствительность к любому из компонентов вакцины, реакции на предшествующее введение вакцины, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, повышение температуры тела выше 37°. При временных медицинских противопоказаниях иммунизация девочек проводится после их выздоровления.

Санврач заключил: медики рекомендуют родителям вакцинировать девочек в возрасте 11-13 лет против ВПЧ, защитить их будущее от онкогенных типов ВПЧ.

26 июня текущего года вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал в кулуарах Сената, что процесс вакцинации мальчиков от вируса папилломы человека (ВПЧ) начнется через год.