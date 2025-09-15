В МВД рассказали о махинациях таксистов, которые приводят к смертельным ДТП на дорогах

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года рассказал об уловках таксистов, которые совершают несколько дальних поездок в день и из-за усталости становятся виновниками массовых ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что есть приказ министра транспорта, согласно которому операторы должны контролировать, чтобы водители, которые с ними работают, в обязательном порядке использовали исключительно леворульные авто.

"Нельзя возить пассажиров на праворульном авто с двумя дверьми, если у него несколько грубых нарушений ПДД, и, самое главное, он должен проходить предрейсовый технический и медицинский осмотр. Агрегаторы такси должны это все контролировать, но, к сожалению, ничего из этого не делается", – сетует он.

Еще одна уловка – липовая регистрация авто или водителей.

"Говорят, машина новая, а водитель – опытный, но бывают случаи, когда на заказ приезжает не эта машина, а другая – вот этими лазейками тоже пользуются. То есть на сегодня в контроле и ответственности агрегаторов есть большие проблемы", – добавил вице-министр внутренних дел.

В итоге, по его словам, водители могут ездить с утра до ночи, и, как правило, именно они становятся виновниками крупных ДТП, как это было в Мангистауской области.

"Агрегатор должен был сказать: "Уважаемый, ты за сегодняшний день уже третью поездку на 100 км делаешь, и на сегодня тебе больше заказов не будет – иди отдыхай". Но никто этого тоже не делает, и они просто засыпают и убивают людей. Но и сами водители ухитряются обойти запреты. Могут сказать на посту: "Едем с родственниками на свадьбу", – резюмировал Игорь Лепеха.

15 сентября 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха раскритиковал некоторых водителей такси.