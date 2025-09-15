#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Общество

В МВД рассказали о махинациях таксистов, которые приводят к смертельным ДТП на дорогах

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 19:55 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании правительства 15 сентября 2025 года рассказал об уловках таксистов, которые совершают несколько дальних поездок в день и из-за усталости становятся виновниками массовых ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что есть приказ министра транспорта, согласно которому операторы должны контролировать, чтобы водители, которые с ними работают, в обязательном порядке использовали исключительно леворульные авто.

"Нельзя возить пассажиров на праворульном авто с двумя дверьми, если у него несколько грубых нарушений ПДД, и, самое главное, он должен проходить предрейсовый технический и медицинский осмотр. Агрегаторы такси должны это все контролировать, но, к сожалению, ничего из этого не делается", – сетует он.

Еще одна уловка – липовая регистрация авто или водителей.

"Говорят, машина новая, а водитель – опытный, но бывают случаи, когда на заказ приезжает не эта машина, а другая – вот этими лазейками тоже пользуются. То есть на сегодня в контроле и ответственности агрегаторов есть большие проблемы", – добавил вице-министр внутренних дел.

В итоге, по его словам, водители могут ездить с утра до ночи, и, как правило, именно они становятся виновниками крупных ДТП, как это было в Мангистауской области.

"Агрегатор должен был сказать: "Уважаемый, ты за сегодняшний день уже третью поездку на 100 км делаешь, и на сегодня тебе больше заказов не будет – иди отдыхай". Но никто этого тоже не делает, и они просто засыпают и убивают людей. Но и сами водители ухитряются обойти запреты. Могут сказать на посту: "Едем с родственниками на свадьбу", – резюмировал Игорь Лепеха.

15 сентября 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха раскритиковал некоторых водителей такси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Казахстане обяжут самокатчиков парковаться только в спецзонах
19:38, Сегодня
В Казахстане обяжут самокатчиков парковаться только в спецзонах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: