Возбуждено три уголовных дела: МВД о ДТП в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 22 января 2026 года на брифинге в Сенате рассказал детали дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что по данному факту на сегодня возбуждено три уголовных дела:

по факту покушения и убийства,

по факту похищения человека,

по факту хулиганства с применением оружия.

"Ряд подозреваемых взят под стражу. На место в Шымкент направлены руководители управлений центрального аппарата – департамента криминальной полиции, следственного департамента и департамента собственной безопасности – для проведения служебного расследования по причинам и условиям, при которых в дневное время было совершено такое преступление, а также для комплексной оценки работы сил полиции. По данному делу имеется еще ряд фигурантов, которые не задержаны, однако полицией принимаются все меры по установлению и задержанию всех причастных лиц. Дополнительная информация будет предоставлена", – сказал Санжар Адилов.

Он заверил, что никто не уйдет от уголовной ответственности и в дальнейшем понесет наказание в соответствии с уголовным законодательством.

20 января 2026 года ДТП в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города. 21 января стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства.