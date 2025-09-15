Активисты Темиртау требуют обновить электросети до зимы

В Темиртау активисты потребовали отремонтировать электрические сети до наступления холодов, сообщает Zakon.kz.

С их слов, из-за изношенности оборудования и коммуникаций город регулярно остается без света. Больше всех страдают жители старых районов, где в негодность пришло больше 60% сетей. Беспокойство у темиртаусцев вызывает и будущий отопительный сезон, передает "КТК".

Общественники рассказали, что при первых порывах сразу несколько районов остаются без электричества, из-за чего останавливаются водные насосы. Так вместе со светом исчезает и вода.

В свою очередь чиновники утверждают, что в этом году на ремонт электрических сетей на самых старых участках потратили больше двух млрд тенге. На замену тепловых коммуникаций – еще почти 10 млрд. Это, по их словам, должно точно обеспечить жителям теплую зиму со светом.

10 сентября стало известно, что на ТЭЦ-3 в Карагандинской области начали строить новый энергоблок. Проект стоимостью 134,6 млрд тенге планируют завершить до 2028 года.