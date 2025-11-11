Как мужчинам подготовить организм к зиме – советы специалистов

С наступлением холодов мужской организм испытывает повышенную нагрузку – падает активность, замедляется обмен веществ и все чаще появляются перепады настроения. Корреспондент Zakon.kz поговорил со специалистами, чтобы выяснить, как сильному полу подготовиться к этому непростому сезону.

Гормоны и кишечник

Подготовку к зиме лучше всего начать с базовой диагностики организма. Прежде всего стоит убедиться, что система кровообращения работает стабильно. Специалисты советуют проверить свертываемость крови и при необходимости улучшить микроциркуляцию с помощью назначенных препаратов. Профессор урологии Аманжол Суранчиев отметил, что особого внимания требует эндокринная система. Зимой обмен веществ замедляется, поэтому рекомендуется пройти обследование на гормоны щитовидной железы и общий тестостерон.

"От уровня этих гормонов зависят иммунитет, энергия, настроение и способность организма противостоять стрессу холода. Не стоит забывать и о состоянии ЛОР-органов. Частые респираторные заболевания начинаются именно с носоглотки, поэтому проверка уха, горла и носа помогает вовремя выявить хронические воспаления", – советует Аманжол Суранчиев.

Специалист также подчеркнул, что один из незаметных союзников иммунитета – это кишечник. Именно он отвечает за значительную часть защитных механизмов. Поэтому перед зимой нелишним будет проверить его микрофлору.

Если анализы выявили у мужчины дисбактериоз, то его необходимо как можно быстрее скорректировать. Со здоровым пищеварительным трактом организму будет проще сопротивляться сезонным инфекциям и болезням", – сказал Аманжол Суранчиев.

Питание и витамины

Холодный сезон требует больше энергии, поэтому рацион питания мужчины можно сделать чуть более плотным, ставя акцент на белки и сложные углеводы. В меню необходимо включить удвоенную норму мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и круп. Эти продукты поддержат мышцы и помогут справиться организму с холодом.

А вот киви, орехи и ягоды помогут обеспечить мужчину необходимыми витаминами. Кстати, о витаминах. Зимой дефицит солнца и свежих овощей обычно приводит к нехватке витаминов D, C и группы B, что ослабляет иммунитет и тонус.

Поэтому, чтобы войти в зиму с максимальным количеством необходимых микроэлементов, кандидат медицинских наук Бауыржан Касенов рекомендует перед зимой пропить курс витаминов, но перед этим необходимо проконсультироваться с врачом.

"Не рекомендуется доверять рекламе и советам знакомых. Только врач может назначить вам необходимые препараты и оградить организм от передозировки витаминами. Даже полезные микроэлементы могут быть опасны для организма. К примеру, витамины A и D в избытке очень вредны для здоровья", – сказал Бауыржан Касенов.

Не следует забывать, что фармакологические препараты не заменят натуральные продукты. К примеру, витамин D, который нужен мужчине для укрепления костей и мышц, сосредоточен в жирной рыбе. Если вашему организму требуется дополнительная энергия и крепкая нервная система, то в рацион нужно включить картофель, бананы и орехи, эти продукты богаты комплексом микроэлементов группы В. Для снижения воспалений и поддержки работы сердца в меню необходимо включить морепродукты, рапсовое и горчичное масло, которые содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.

Хорошее настроение и сон

Зимой люди меньше двигаются и чаще выбирают теплые помещения, чем прогулки на свежем воздухе. Но именно движение помогает мужчине легче перенести холода. Даже полчаса ходьбы в день улучшают кровообращение, уменьшают сонливость и снижают риск набора лишнего веса. Особое внимание следует уделить сну: если ложиться спать вовремя, это выравнивает гормональный фон и силы восстанавливаются быстрее. При этом специалисты напоминают, что нельзя забывать и о хорошем настроении.

"Зимой многие сталкиваются с апатией. Появляется она из-за короткого светового дня, низкой активности и однообразия. Справиться с нагрузкой на нервную систему мужчине помогут простые вещи – хобби, встречи с друзьями, прогулки, поездки в горы и баня. Кстати, горячая баня не только расслабляет, но и тренирует сосуды, укрепляя защитные механизмы организма", – рассказал Бауыржан Касенов.

Специалисты отмечают, что к зиме организм нужно готовить заранее и подойти к этому следует с особой ответственностью. Следует проявить немного больше внимания к себе, и тогда холодный сезон перестает быть испытанием и превращается во время активности, энергии и внутренней устойчивости.

