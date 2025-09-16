Умерла известная художница Ляка Шайкежанова
В Караганде ушла из жизни известная во всем мире художница с рассеянным склерозом, член Союза художников Казахстана Ляззат Шайкежанова, сообщает Zakon.kz.
Несмотря на трудности, которые приносила болезнь, она продолжала рисовать. Ее прекрасно-чудаковатые, яркие, полные смысла картины и их реплики висят в домах на нескольких континентах.
"Они стали частью идентичности нашего города и даже спасают жизни – их иногда используют на "гаражных распродажах", благотворительных ярмарках", – вспоминают карагандинцы.
Ляка, именно под этим псевдонимом работала художница, любила искусство, родную Караганду, животных и жизнь.
"Прощание с художницей состоится 17 сентября в Центральной мечети города Караганды им. Анет Баба", – передает "5 канал" на своей странице в Instagram.
