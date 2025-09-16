Умерла известная художница Ляка Шайкежанова

В Караганде ушла из жизни известная во всем мире художница с рассеянным склерозом, член Союза художников Казахстана Ляззат Шайкежанова, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на трудности, которые приносила болезнь, она продолжала рисовать. Ее прекрасно-чудаковатые, яркие, полные смысла картины и их реплики висят в домах на нескольких континентах.

"Они стали частью идентичности нашего города и даже спасают жизни – их иногда используют на "гаражных распродажах", благотворительных ярмарках", – вспоминают карагандинцы.

Ляка, именно под этим псевдонимом работала художница, любила искусство, родную Караганду, животных и жизнь.

Фото: Союз художников Караганды

"Прощание с художницей состоится 17 сентября в Центральной мечети города Караганды им. Анет Баба", – передает "5 канал" на своей странице в Instagram.

Фото: Союз художников Караганды

