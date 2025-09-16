#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Общество

Умерла известная художница Ляка Шайкежанова

Умерла Ляззат Шайкежанова, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 08:02 Фото: pixabay
В Караганде ушла из жизни известная во всем мире художница с рассеянным склерозом, член Союза художников Казахстана Ляззат Шайкежанова, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на трудности, которые приносила болезнь, она продолжала рисовать. Ее прекрасно-чудаковатые, яркие, полные смысла картины и их реплики висят в домах на нескольких континентах.

"Они стали частью идентичности нашего города и даже спасают жизни – их иногда используют на "гаражных распродажах", благотворительных ярмарках", – вспоминают карагандинцы.

Ляка, именно под этим псевдонимом работала художница, любила искусство, родную Караганду, животных и жизнь.

Фото: Союз художников Караганды

"Прощание с художницей состоится 17 сентября в Центральной мечети города Караганды им. Анет Баба", – передает "5 канал" на своей странице в Instagram.

Фото: Союз художников Караганды

Между тем новыми красками заиграл Уральск. На стенах серых многоэтажек стали появляться яркие рисунки с глубоким смыслом. Эту красоту творит Максим Будаев вместе со своей командой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сальма Хайек опубликовала фото с бывшей любовницей своего мужа
07:08, Сегодня
Сальма Хайек опубликовала фото с бывшей любовницей своего мужа
"Кайрат" – "Спортинг": футболисты Алматы приглашают фанатов на свой матч в Португалию
06:26, Сегодня
"Кайрат" – "Спортинг": футболисты Алматы приглашают фанатов на свой матч в Португалию
Меган Маркл обратилась к мужу и разозлила подписчиков
05:25, Сегодня
Меган Маркл обратилась к мужу и разозлила подписчиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: