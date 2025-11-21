Впервые картину женщины-художницы продали за рекордную сумму
Изначально картина "El sueño (La cama)" ("Сон (Кровать)") оценивалась в 40-60 млн долларов. Тогда и предполагалось, что выручка от ее продажи может превзойти максимальную цену на работы художниц, которая к началу торгов составляла 44,4 млн долларов. Этот рекорд удерживала американка Джорджия О'Кифф.
По данным аукционного дома от 21 ноября, портрет ушел с торгов за 54,7 млн долларов. Таким образом, установлен ценовой рекорд для картин всех женщин-художниц.
'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.— Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025
Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT
