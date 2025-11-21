#АЭС в Казахстане
Мир

Впервые картину женщины-художницы продали за рекордную сумму

На аукционе продали автопортрет Фриды Кало, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 07:25 Фото: Sothebys
На аукционе Sotheby's малоизвестный автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало ушел с молотка за рекордную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Изначально картина "El sueño (La cama)" ("Сон (Кровать)") оценивалась в 40-60 млн долларов. Тогда и предполагалось, что выручка от ее продажи может превзойти максимальную цену на работы художниц, которая к началу торгов составляла 44,4 млн долларов. Этот рекорд удерживала американка Джорджия О'Кифф.

По данным аукционного дома от 21 ноября, портрет ушел с торгов за 54,7 млн долларов. Таким образом, установлен ценовой рекорд для картин всех женщин-художниц.

18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка золотой унитаз "Америка".

Фото Алия Абди
Алия Абди
