Гигантские холсты: художник придал больше красок Уральску

Уральск заиграл новыми красками. На стенах серых многоэтажек стали появляться яркие рисунки с глубоким смыслом. Эту красоту творит Максим Будаев вместе со своей командой. Zakon.kz побеседовал с художником и узнал об особенностях работы с муралами.

Максиму Будаеву 42 года, он из города Уральска, который наполнен богатым архитектурным наследием XVIII-XIX веков. Мужчина называет себя свободным художником. Последние несколько лет его просят расписывать стены домов.

"Образование у меня среднее специальное. Всегда любил рисовать, неважно где: бумага, холст, стены квартир или целых домов. Какое изображение или формат, для меня неважно. Главное, чтобы творчество исходило от сердца. Так и с муралами, когда предложили работу – вопросов не возникло, просто взялся за дело". Максим Будаев

Фото: из личного архива Максима Будаева

Главный аспект – ни один мурал в Казахстане не создается без одобрения местных властей. То есть каждый эскиз детально изучается в акимате, и только потом он создается. Художники уже наизусть знают о требованиях: все в позитивном ключе. Граффити должно быть не только красивое, но и вызывающее теплоту в душе, пробуждающее добро и гордость. Именно поэтому творчество на наших улицах цепляет не только глаз, но и сердце.

"Если сравнивать со стрит-артом, допустим, в Европе – там полная свобода. Их муралисты не просто разукрашивают здания или проявляют таланты, а с помощью рисунка борются за чьи-то права, поднимают наболевшие проблемы, критикуют. У нас такое непозволительно, это относится к вандализму и карается по закону. Все должно быть обговорено с акиматом, политкорректно и морально-нравственно приемлемо. Без никаких намеков, сатиры или камня в чей-то огород. И тема должна затрагивать мораль, нравственность, допустим, о семье, образовании, труде, спорте и так далее. Сама процедура одобрения эскиза в акимате недолгая, только иногда руководство или комиссия хотят внести свою лепту, тогда немного затягивается". Максим Будаев

В самой работе ничего сложного, изюминка в большом объеме, говорит собеседник. Так, рисунок с бумаги переносится в многоэтажки, их высота может достигать 27 м, а ширина – 9 м.

"Если дом невысокий, то работаю с вышки, автоподъемником управляет водитель, он перемещает художника к нужной части рисунка. На большой высоте, как положено, со страховкой. Опять же зависит от типа здания: если крыша плоская, то устанавливается фасадный подъемник". Максим Будаев

Немаловажную роль играет погода. Предпочтительно, чтобы она была без осадков и теплой. Краска правильно высыхает при температуре от +30 до -10 градусов. Однако зимой муралисты берут тайм-аут, поскольку морозы могут испортить изображение.

"Краска расходуется не тюбиками, а ведрами. От нее голова не болит, она безвредная, на водной основе. Единственное, приходится работать абсолютно без условий, под солнцем и ветром. Иногда даже с обедом на земле и без туалета поблизости. Но мы, художники, – амбициозные люди. Главное – стараться не замечать негативных людей вокруг, потому что всем не угодишь. А пока трудимся, всегда очень много прохожих с разными вопросами". Максим Будаев

Максим творит вместе с Дарьей Полищук. Она талантливый автор многих известных муралов в Казахстане, в их числе гигантский портрет Абая Кунанбаева на западе страны.

"Иногда муралисты работают в одиночку. Я в основном сотрудничаю с Дарьей, доверяю ей на все 100 процентов. Пока рисую, могу сзади ее поставить, чтобы она указывала, куда мне правее или левее двигаться. Потому что стою очень близко и не могу понять, что в итоге получается издали". Максим Будаев

Оказалось, этой осенью в Уральске будут встречать президентов Казахстана и России, а также других высокопоставленных чиновников. Поэтому подготовка идет полным ходом.

"До форума должны успеть нарисовать около 10 муралов. Задействованы не только мы, но и другие художники. Мы с Дарьей уже завершили два объекта. Она автор мурала, который посвящен Году рабочих профессий. А эскиз про маму с лейкой – мой. Это собирательный образ. Мама из лейки поливает водой своего сына. Тут будто бы он умывается, и в то же время аллегория такая, что она выращивает свое дитя, как цветок. На это изображение потребовалось восемь дней". Максим Будаев

Стоимость услуги граффити-художника зависит от площади и объема работы, а это в среднем 20-25 тыс. тенге за квадратный метр. Им предстоит выполнить еще два мурала в Уральске на тему дружбы. На первом два мальчика разных национальностей ловят рыбу на реке Урал, а на втором будет ребенок, обнимающий жеребенка.