Умерла звезда "Бриллиантовой руки" и "Кавказской пленницы" Нина Гребешкова

Ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова, сообщает Zakon.kz.

Вдове известного режиссера Леонида Гайдая было 94 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

По данным российских СМИ, актрису Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдет в закрытом формате.

Артистка скончалась 10 мая около 14:00. В июне прошлого года Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе. За несколько дней до этого она упала у себя дома и сильно ударилась. Врачи провели обследование и назначили операцию.

Гребешкова – советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Нина Павловна дебютировала в кино в 1950-м в фильме "Смелые люди". Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82". Также снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссеров.

9 мая ушел из жизни американский режиссер Джеймс Фоули. Он скончался в возрасте 71 год.