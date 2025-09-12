#АЭС в Казахстане
События

"Малой чумой" заболели дети в Павлодарской области

&quot;малой чумой&quot; заболели дети в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 22:17 Фото: pixabay
В Павлодарской области эпидемиологи ищут причины возникновения в регионе особо опасной инфекции – туляремии. Так называемой "малой чумой" заразились два ребенка, которые живут в разных селах и между собой даже не контактировали, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инфекционисты и реаниматологи почти три недели боролись за жизнь четырехлетней девочки. Малышка поступила в тяжелом состоянии с температурой, увеличенными лимфоузлами и поражением сразу нескольких органов. Эти симптомы характерны при заражении туляремией.

"Малую чуму", только в более легкой форме, месяцем ранее обнаружили также у 15-летнего подростка. Оба ребенка уже вне опасности. Эпидемиологи сразу проверили всех родственников и знакомых. Взяли различные пробы, но откуда взялась инфекция, пока объяснить не могут.

"Может быть, аспирационный путь, через вдыхание пыли. Либо через укусы кровососущих насекомых, возможно. Также пищевой может быть путь, то есть при употреблении зараженной пищи. Дети из разных сел. У них контакта между собой, у этих детей, не было". Исполняющий обязанности замдиректора по инфекционному стационару Павлодарской областной детской больницы Асель Байганова

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
