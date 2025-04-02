Казахстанка отсудила 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса
Как оказалось, казахстанка решила стать моделью, откликнувшись на объявление, размещенное одним из столичных кабинетов косметологии.
В рамках акции ей оказали процедуры по введению ботокса, но пришлось заплатить за материалы 175 тыс. тенге.
Однако после процедуры она обратилась с жалобами к врачу, который выдал ей заключение о повреждении мышц, наличии отека и асимметрии губ при мимике.
"В результате некачественно оказанной услуги причинены физические и нравственные страдания", – говорится в материалах дела.
Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
"Установлено, что ответчик не заключил с истцом письменный договор на оказание платных медицинских услуг, не получил письменного добровольного согласия истца на инвазивные вмешательства, а также осуществлял медицинские услуги без необходимых разрешительных документов. Оказанные ответчиком услуги изначально в силу отсутствия прав на их оказание как использованные материалы не могут быть признаны качественными".Межрайонный суд по гражданским делам Астаны
В итоге суд пришел к выводу об удовлетворении иска.
С ответчика взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 50 тыс. тенге.
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