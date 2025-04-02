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Общество

Казахстанка отсудила 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса

Казахстанка, суд, последствия, процедура, ботокс, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 17:17 Фото: pexels
Казахстанке пришлось обращаться в суд после неудачного похода к косметологу. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе Межрайонного суда по гражданским делам Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, казахстанка решила стать моделью, откликнувшись на объявление, размещенное одним из столичных кабинетов косметологии.

В рамках акции ей оказали процедуры по введению ботокса, но пришлось заплатить за материалы 175 тыс. тенге.

Однако после процедуры она обратилась с жалобами к врачу, который выдал ей заключение о повреждении мышц, наличии отека и асимметрии губ при мимике.

"В результате некачественно оказанной услуги причинены физические и нравственные страдания", – говорится в материалах дела.

Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

"Установлено, что ответчик не заключил с истцом письменный договор на оказание платных медицинских услуг, не получил письменного добровольного согласия истца на инвазивные вмешательства, а также осуществлял медицинские услуги без необходимых разрешительных документов. Оказанные ответчиком услуги изначально в силу отсутствия прав на их оказание как использованные материалы не могут быть признаны качественными".Межрайонный суд по гражданским делам Астаны

В итоге суд пришел к выводу об удовлетворении иска.

С ответчика взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда в размере 50 тыс. тенге.

Ранее мы рассказывали историю о том, как казахстанец "подрался" с фонарем и получил 30 суток ареста.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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