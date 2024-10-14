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Житель Уральска отсудил два миллиона у больницы за смерть матери

Прием у врача, кабинет врача, доктор, больница, поликлиника, МРТ, магнитно-резонансная томография, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 09:14 Фото: akorda.kz
Житель Уральска взыскал с больницы два миллиона тенге компенсации за смерть матери. В пресс-службе Верховного суда озвучили подробности судебного дела, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, в 2019 году 76-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Уральска с повышенной температурой и общей слабостью.

У нее диагностировали хронический бронхит и пневмонию, госпитализировали в терапевтическое отделение. К сожалению, лечение не дало результатов, состояние пациента не улучшилось. Компьютерная томография (КТ) показала подозрение на наличие плеврита.

"Спустя четыре недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась", – уточнили в суде.

Сын погибшей с жалобой на халатность врачей и ненадлежащее лечение обратился в Управление здравоохранения. В результате проверки были выявлены допущенные больницей нарушения.

Материалы проверки направили в Департамент полиции ЗКО, где возбудили уголовное дело, которое несколько раз прекращалось за отсутствием состава уголовного правонарушения и отменялось прокуратурой.

Однако управление не приняло возражения горбольницы, тогда сын погибшей направил в суд №2 Уральска иск к больнице о взыскании компенсации морального вреда.

Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей.

"Выявлен также факт работы в терапевтическом отделении стационара, где проходила лечение мать истца, специалиста с сертификатом врача общей практики, на что он права не имел".Пресс-служба Верховного суда РК

Также экспертом выявлено назначение пациентке препаратов без учета ее возраста и имеющихся хронических заболеваний, в т. ч. антибиотиков, вызвавших острое почечное повреждение. Тогда как введение подходящих антибактериальных препаратов и гемодиализа могло продлить жизнь пациентки.

"С учетом медицинских документов, выводов экспертов и акта проверки суд посчитал, что непроведение своевременной повторной сдачи анализов, недооценка состояния больной, позднее проведение коррекции лечения, консилиума и консультации нефролога повлияли на исход заболевания и привели к летальному исходу", – добавили специалисты.

Иск удовлетворен частично: с больницы в пользу истца взысканы 2 млн тенге компенсации за моральный вред.

Решение не вступило в законную силу.

10 октября сообщалось о схожей истории. В Астане женщина отсудила у косметолога крупную сумму денег после неудачной процедуры, повлекшей тяжкие последствия.

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