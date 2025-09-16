Казахстанцам напомнили о новой уголовной статье, по которой можно сесть на 7 лет

В Казахстане дропперов теперь будут привлекать к уголовной ответственности – 16 сентября вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса (УК), сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) напомнили, что под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц, за материальное вознаграждение.

"Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении МВД.

Эта норма направлена на системную борьбу с кибермошенничеством и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Также с сегодняшнего дня, 16 сентября 2025 года, в Казахстане заработала статья УК, касающаяся принуждения к вступлению в брак.