Общество

Казахстанцам напомнили о новой уголовной статье, по которой можно сесть на 7 лет

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:30 Фото: Zakon.kz
В Казахстане дропперов теперь будут привлекать к уголовной ответственности – 16 сентября вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса (УК), сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) напомнили, что под дропперством понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц, за материальное вознаграждение.

"Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении МВД.

Эта норма направлена на системную борьбу с кибермошенничеством и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:30
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года

Также с сегодняшнего дня, 16 сентября 2025 года, в Казахстане заработала статья УК, касающаяся принуждения к вступлению в брак.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
От штрафа в 786 тысяч до ареста: в Казахстане введена новая уголовная ответственность
10:47, Сегодня
От штрафа в 786 тысяч до ареста: в Казахстане введена новая уголовная ответственность
В Казахстане заработала новая статья УК: что изменится с 16 сентября
09:58, Сегодня
В Казахстане заработала новая статья УК: что изменится с 16 сентября
Дело блогера Толегеновой попросили переквалифицировать на уголовное
14:06, 15 сентября 2025
Дело блогера Толегеновой попросили переквалифицировать на уголовное
