Право

В Казахстане заработала новая статья УК: что изменится с 16 сентября

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:58 Фото: pixabay
В Казахстане с сегодняшнего дня, 16 сентября 2025 года, вступают в силу изменения в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" предусматривает важные нововведения, затрагивающие такие чувствительные темы, как похищение людей и принуждение к вступлению в брак.

"Одним из ключевых изменений стало исключение примечания к ст. 125 Уголовного кодекса РК. Ранее лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Теперь такая возможность устранена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в Уголовный кодекс РК введена новая ст. 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением.

"За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей (786 400 тенге. – Прим. ред.) и лишения свободы на срок до двух лет. До лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения".Пресс-служба МВД РК

Как заверили в ведомстве, эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков.

Не изнасилование, а принуждение к браку – новое преступление, которое появится в УК

16 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку. О том, что грозит казахстанцам за похищение девушки и принуждение к вступлению в брак, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
