Не изнасилование, а принуждение к браку – новое преступление, которое появится в УК

В казахстанском уголовном законодательстве с 16 сентября 2025 года появится новый вид преступления – принуждение к вступлению в брак (статья 125-1 УК). Как и другие меры, норма подтверждает провозглашенный в РК принцип нулевой терпимости к насилию. Подробности – в статье Zakon.kz.

Вообще, такой деликт (проступок) и ранее учитывался казахстанским законодательством. В частности, Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье" (пп. 2) пункта 1 статьи 25) предусматривалось, что брак признается недействительным, если впоследствии выяснится, что он заключен по принуждению.

И хотя наказания в УК или КОАП за это не было, такой навязчивый супруг кое-чем все же расплачивался. Другой, добросовестный супруг (в наших условиях обычно супруга), вправе требовать содержание, а также возмещения морального и материального вреда.

Тем не менее это были лишь имущественные последствия и в рамках гражданского судопроизводства.

И вот государство кардинально усиливает ответственность. Статья 125-1, которая добавляется в УК вместе с другим поправками, оптимизирующими уголовное законодательство, звучит так:

"Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 2 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Точнее, это лишь первая часть статьи 125-1, охватывающая самые легкие случаи. Если же дело осложняется такими обстоятельствами, как применение насилия (а не только угрозы) и т.д., то срок уже до 7 лет.

Вот эти т.д.:

с применением насилия; в отношении лица, заведомо несовершеннолетнего; с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; с использованием своего служебного положения.

Ну а в самом тяжелом случае (особо квалифицированный состав) горе-жениху грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Но есть один важный момент: затягивать с этим делом (юридическими действиями) нельзя. Поскольку времени для оспаривания законности брака немного. Общий срок исковой давности – 3 года с момента, когда истцу стало известно о нарушении его права. В данном случае, очевидно, со свадьбы.

А через два года истекает и срок давности для преступлений небольшой тяжести, после чего такой вот принудивший супруг освобождается от уголовной ответственности (согласно статье 71 УК).

И, кстати, по сравнению с наказанием за изнасилование (статья 120 УК) сроки за принуждение к браку предусмотрены куда менее суровые. Хотя и там, и там насилие (или его угроза), а брак подразумевает интимные взаимоотношения...

Или в последнем случае будет иметь место сложение наказаний? Или статья 125-1 нацелена больше на то, чтобы наказывать за покушение на преступление – на купирование, так сказать, похищения невест?

Посмотрим, ведь правоприменительного опыта пока нет. И подождем. Напомним, статья 125-1 УК входит в корпус поправок, представленных в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан". Новелла вводится в действие 16 сентября 2025 года.