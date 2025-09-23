Рождение научного хаба: Казахстан формирует новую точку притяжения для геологов

Корпорация "Казахмыс" начала масштабную трансформацию в сфере геологоразведки. Создан новый департамент, внедряются передовые технологии и цифровые решения, а в Жезказгане запускается геологический кластер, который станет крупнейшим в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

В компании отмечают, что главная цель изменений – восполнение минерально-сырьевой базы и стратегическое развитие.

"Мы стремимся усилить геологоразведку, рационально использовать запасы и обеспечить устойчивое развитие корпорации. С этой целью была создана новая должность заместителя председателя правления по геологии и стратегии, которую получил Галым Жумабаевич Нуржанов. Кроме того, был создан соответствующий департамент геологоразведки", – рассказал директор департамента геологоразведочных работ ТОО "Корпорация Казахмыс" Бекасыл Аукешев.

По его словам, сейчас активно обновляется материально-техническая база нового подразделения.





Фото: пресс-служба "Казахмыс"

"В рамках стратегии цифровизации в настоящее время проводится обновление оргтехники, маркшейдерского и геофизического оборудования с производственной целью. Мы также оснащаем рабочие места специалистов современной техникой. Все оборудование новейшее, так как наша цель – усилить геологоразведочные работы через внедрение передовых цифровых технологий", – отметил он.

Особое внимание уделено цифровизации процессов. Уже на 85% завершена оцифровка исторических и современных геологических данных. До конца года корпорация планирует завершить работы по всем месторождениям и интегрировать информацию в специализированные программы Micromine и другие ГИС-системы.

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

"Будет разработан стандарт хранения и актуализации геоданных, который значительно повысит оперативность и точность наших исследований", – подчеркнул Аукешев.

Сотрудники проходят обучение работе в Micromine для создания 3D-моделей месторождений и планирования горных работ. В дальнейшем программа будет использоваться на всех этапах от разведки до блочного моделирования. Также "Казахмыс" ведет переговоры с Colorado School of Mines (США) о совместных научных проектах и профессиональной переподготовке специалистов.

"Кроме того, будет организована подготовка компетентных лиц по отчетности минеральных ресурсов и запасов по международным стандартам KazRC/JORC. Научное сотрудничество с Colorado School of Mines и подготовка по отчетности будут организованы на базе Геологического кластера в Жезказгане", – добавил он.

В корпорации также внедряют систему QA/QC для контроля качества на всех этапах геологоразведочных работ. Для химических анализов привлекается международная лаборатория ALS, которая находится в Австралии, а управление кернохранилищем и лаборатория войдут в состав создаваемого Геологического кластера.

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

Кроме того, расширяются геофизические исследования на флангах Жезказганского рудного района. Работы ведут Kazakhmys Barlau и Qazaq Geophysics с применением аэрогеофизики, сейсморазведки и буровых технологий.

Отдельным проектом станет строительство геологического кластера в Жезказгане. На его базе разместят современные лаборатории, кернохранилище, учебный центр, специализированную библиотеку и музей геологии.

"Этот стратегический проект направлен на локализацию лабораторных мощностей, повышение оперативности аналитических процессов и превращение Казахстана в ведущий научно-исследовательский центр геологии в регионе", – подытожил Бекасыл Аукешев.

Он отметил, что запуск кластера запланирован уже в 2025 году.

Ранее мы писали, как в самом сердце Казахстана, на глубине сотен метров, скрывается целый подземный мир.

