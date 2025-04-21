"Сталин дал нам двое суток, чтобы вернуть город": ветеран рассказал, как дважды воевал за населенный пункт

Ветеран Великой Отечественной войны из Восточного Казахстана Курмат Рахимов – человек, чья жизнь является реальным воплощением мужества, оптимизма, преданности делу и любви к своей родной земле, но не только. 100-летний аксакал буквально стал символом города.

На вековой юбилей ему сделали уникальный подарок – мурал с портретом. На открытии, кстати, он присутствовал лично, передает Zаkon.kz.

Жизнями, кровью и потом

Несмотря на возраст, а в 2024 году Курмату Рахимовичу Рахимову исполнилось 100 лет, аксакал ведет активную жизнь – любит общаться с молодежью, гулять, с удовольствием посещает праздничные мероприятия. Однако при воспоминаниях о Великой Отечественной войне приветливая улыбка исчезает с его лица, а взгляд становится суровее.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

На фронт он попал, как только ему исполнилось 18 лет, – в 1942 году. До этого жил в ауле Кызылтас на востоке Казахстана. В Курчумской школе он получил среднее образование, после чего трудился на шахте рудника "Ленинск". 2 августа 1942 года, когда он уже учился в педагогическом техникуме, его призвали в ряды общевойсковых подразделений.

В конце 1943 года Курмат Рахимов был направлен в учебный центр, расположенный в подмосковном Кунцево. Позднее его определили во внутренние войска НКВД. Там он прошел полугодовой курс в сержантской школе, а затем дополнительно обучался в течение двух месяцев по специальной программе, посвященной взаимодействию с женскими военными формированиями. В рамках этой подготовки были организованы два батальона, составленные из женщин, которые должны были сменить мужчин на постах охраны особо важных объектов. Были боевые действия.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"В 1944 году наши подразделения оказались на территории Белоруссии (в настоящее время Беларусь. – Прим. ред.) и 23 июня начали наступательные действия в рамках операции "Багратион". Мы прошли с боями через Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию и завершили путь в Кёнигсберге. Всего преодолели более полутора тысяч километров. По дороге освобождали множество населенных пунктов", – поделился воспоминаниями с корреспондентом Zakon.kz Курмат Рахимович.

Рассказал ветеран и о боях за Шауляй (в других вариантах написание Шяуляй. – Прим. ред.), что находится на севере Литвы. Говорит, пришлось вести бои дважды. В первый раз войска Красной армии сумели выбить фашистов и отбросить их примерно на 15 километров. Однако вскоре часть наших подразделений была переброшена в другой район, чем немедленно воспользовался противник. Немцы перешли в контрнаступление и в ночной атаке прорвали оборону. Тем временем в Москву уже ушел рапорт об освобождении города…

"В общем, Сталин дал нам двое суток, чтобы вернуть Шауляй. А вот другой город, который освобождали в Литве – Клайпеду, штурмовать было особенно тяжело. Фашисты превратили ее в мощный укрепрайон. Попытались взять город с ходу, но наше командование не учло одного важного обстоятельства – там находилась плотина. Местность перед укреплениями оказалась затопленной. Артиллерия и танки вели огонь по врагу, но мы были как на ладони. В воду прыгнуть нельзя – глубоко. Много бойцов тогда погибло, а раненые просто тонули… Пришлось отойти назад и занять оборону ", – вспоминает ветеран.

Отважный Курмат

В местечке Гертаколь располагались три хутора. Курмата Рахимова отправили туда в разведку. А уже на следующий день он с группой из десяти бойцов получил приказ взять пленного врага.

Возле одного из хуторов обнаружили часового, которого сняли без шума. Внутри дома нашли еще двух вооруженных военных. По пути назад группу Рахимова атаковало около 30 человек – хотели освободить своих. Завязался бой. Лейтенант погиб, и командование принял на себя Курмат Рахимов. Он отдал приказ использовать гранаты, чтобы подавить противника. Несмотря на потери, бойцы сумели отбить атаку и доставили пленных в штаб.

За эту операцию Курмат Рахимов был награжден своей первой боевой наградой – медалью "За отвагу".

Позднее подразделения, в составе которых находился Курмат Рахимов, принимали участие в штурме Кёнигсберга. Им предстояло зачистить город от вооруженных немецких солдат.

"Подходишь к ним с предложением сдаться, а в ответ – автоматные очереди, гранаты. Потом нас собирались перебросить на Берлин. Мы уже ждали эшелон в Инстербурге, и 7 мая случайно от летчиков узнали, что война окончена. Радости нашей не было предела!" Ветеран Курмат Рахимов

После завершения боевых действий Курмат Рахимов окончил военное училище в Каменец-Подольске. Затем проходил службу в пограничных войсках, охраняя участки границы между Туркменистаном и Ираном, Казахстаном и Китаем, а также советско-японскую границу и другие направления.

После увольнения в запас в 1965 году он прибыл в Усть-Каменогорск, где продолжил службу в органах внутренних дел, заняв должность заместителя начальника областного управления внутренних дел. В 1981 году ушел на заслуженный отдых.

Фото из архива героя

Курмат Рахимович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией", "За боевые заслуги", а также рядом юбилейных наград.

Мечта ветерана

Несмотря на то, что у Курмата Рахимовича замечательная семья и он не обделен вниманием и заботой, над ветераном войны и внутренних органов много лет шефствуют сотрудники Департамента полиции ВКО. Навещают его не только накануне 9 Мая. Они поздравляют его на все праздники, советуются, приглашают на мероприятия и встречи с молодежью. Ветеран никогда не отказывается. Несмотря на почтенный возраст, он бодр, всегда в хорошем настроении и расположен к общению.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

"Я думаю, что секрет долголетия Курмата Рахимовича в его невероятном жизнелюбии, оптимизме и желании передать накопленный жизненный и профессиональный опыт молодому поколению. Он до сих пор очень интересный собеседник, мудрый советчик", – отметил заместитель начальника ДП ВКО Серик Манапов.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Кстати, именно полицейские ВКО исполнили давнюю мечту 100-летнего ветерана Курмата Рахимова – организовали для него памятную поездку в родной Курчумский район, чтобы он мог своими глазами увидеть новый Курчумский мост – самую длинную переправу в Казахстане, которая соединила два берега Бухтарминского водохранилища.

Мост стал значимым событием для всего региона. Курмат Рахимович, уроженец Курчума, давно мечтал лично увидеть это инженерное сооружение и перемены, происходящие на его родной земле. Мечта сбылась.

Сотрудники Курчумского отдела полиции и местные жители подготовили торжественную встречу с шашу и народными песнями.

"Всю жизнь мечтал увидеть, как меняется мой край. Этот мост – символ прогресса и будущего. Горжусь, что стал свидетелем этих изменений ", – поделился своими эмоциями Курмат Рахимович.

Особенным моментом визита стало посещение кадетского класса "Жас сакшы", открытого в честь ветерана. Ученики приветствовали героя с почестями.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

"Вы – будущее страны. Служите ей с честью, будьте достойными гражданами ", – сказал аксакал, обратившись к ребятам.

В знак преемственности поколений Курмат Рахимович вручил ученикам значки с надписью "Курмат Рахимов – жас сакшы".

"Для нас было честью исполнить мечту уважаемого ветерана. Это не только проявление уважения, но и важный урок для молодежи – помнить свою историю и чтить подвиг предков", – подчеркнул заместитель начальника ДП ВКО Серик Манапов.

Мурал герою

Увековечить память ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмата Рахимова решили необычно. В честь его 100-летнего юбилея был открыт мурал, на котором изображен его портрет.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Арт-объект, выполненный на фасаде одного из зданий, стал символом уважения и признания подвига, жизни и службы настоящего героя.

На торжественной церемонии присутствовали не только сотрудники ДП ВКО, соратники и родные ветерана, но и он сам – как всегда моложавый, энергичный и с хитринкой в глазах.