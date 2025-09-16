#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы перекроют площадь Астана и изменят схему движения 10 автобусов: стала известна причина

Казахстанско-Британский технический университет, КБТУ, Площадь Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы временно перекроют участок ул. Толе би. В связи с этим изменится схема движения ряда автобусов. Причина – подготовка к празднованию Дня города, сообщает Zakon.kz.

О перекрытии площади Астана сегодня, 16 сентября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В преддверии празднования Дня города в Алматы начнутся масштабные подготовительные работы: будет установлена сцена, трибуны и другое необходимое оборудование для проведения концертных мероприятий. В связи с этим 17 сентября с 10:30 до 23 сентября движение транспорта будет ограничено на участке ул. Төле би – от пр. Абылай хана до ул. Панфилова".

Также будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

  • №16 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее до конечной;
  • №16 – В западном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №37 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №48 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №48 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №126 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – далее по схеме маршрута;
  • №126 – В западном направлении – ул. Каирбекова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №201 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №205 – В восточном направлении – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №205 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме маршрута;
  • №206 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №206 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №209 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №210 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №210 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №224 – В восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме маршрута;
  • №224 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева- ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме маршрута.
"Просим учитывать временные ограничения и отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с подготовкой к праздничным мероприятиям. Рекомендуем заранее планировать свой маршрут и строго соблюдать правила дорожного движения", – призвали жителей и гостей Алматы.

О том, куда сходить на День города в Алматы, можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
