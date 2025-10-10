11-12 октября в Алматы перекроют улицу из-за стройки
Фото: pexels
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Левитана, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в Telegram-канале Almaty_Joly, временные ограничения движения будут введены в связи с устройством наружных инженерных сетей водоснабжения в рамках строительства поликлиники:
"С 06:00 11 октября до 23:00 12 октября движение будет перекрыто на участке ул. Левитана от ул. Розыбакиева до пр. Серкебаева".
Для наглядности предоставлена карта.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Также отмечено, что на ремонтируемом участке будет обеспечен безопасный проход для пешеходов и выставлены предупреждающие знаки.
Водителей попросили планировать свой маршрут.
Ранее мы сообщали, что со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц. Подробнее – по этой ссылке.
