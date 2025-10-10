#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
События

11-12 октября в Алматы перекроют улицу из-за стройки

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 15:57 Фото: pexels
В Алматы в связи с ремонтными работами на время перекроют участок улицы Левитана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Almaty_Joly, временные ограничения движения будут введены в связи с устройством наружных инженерных сетей водоснабжения в рамках строительства поликлиники:

"С 06:00 11 октября до 23:00 12 октября движение будет перекрыто на участке ул. Левитана от ул. Розыбакиева до пр. Серкебаева".

Для наглядности предоставлена карта.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Также отмечено, что на ремонтируемом участке будет обеспечен безопасный проход для пешеходов и выставлены предупреждающие знаки.

Водителей попросили планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщали, что со 2 по 26 октября в Алматы перекроют участки двух улиц. Подробнее – по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Из-за строительства BRT в Алматы перекроют одну из центральных улиц
17:54, 27 июня 2025
Из-за строительства BRT в Алматы перекроют одну из центральных улиц
В Алматы перекроют участок магистральной улицы
17:50, 23 июня 2025
В Алматы перекроют участок магистральной улицы
В Астане перекроют участок улицы Кенесары
20:05, 10 июля 2023
В Астане перекроют участок улицы Кенесары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: