О новых схемах мошенничества предупреждают казахстанцев

К казахстанцам с важной информацией сегодня, 16 сентября 2025 года, обратилось Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Агентство предупреждает граждан о новых схемах мошенничества:

"Злоумышленники по месту работы граждан – зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях – распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов. Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью. Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах".

Фото: Telegram/afm_rk

Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лжесотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств.

"В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов". Пресс-служба АФМ

В связи с этим пресс-служба официально сообщает, что Агентство РК по финансовому мониторингу:

не проводит подобные проверки;

не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;

не производит обзвон физических лиц;

не требует перевода денежных средств;

действует исключительно в рамках законодательства.

"Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86". Пресс-служба АФМ

