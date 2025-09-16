#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Общество

О новых схемах мошенничества предупреждают казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:49 Фото: freepik
К казахстанцам с важной информацией сегодня, 16 сентября 2025 года, обратилось Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Агентство предупреждает граждан о новых схемах мошенничества:

"Злоумышленники по месту работы граждан – зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях – распространяют письменные оповещения о проводимых проверках, призывают к сотрудничеству и предоставлению документов. Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью. Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах".

Фото: Telegram/afm_rk

Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лжесотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств.

"В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: "Мыктыбаев", "Хамзин", "Жалимов", "Жалимбетов".Пресс-служба АФМ

В связи с этим пресс-служба официально сообщает, что Агентство РК по финансовому мониторингу:

  • не проводит подобные проверки;
  • не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
  • не производит обзвон физических лиц;
  • не требует перевода денежных средств;
  • действует исключительно в рамках законодательства.
"Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86".Пресс-служба АФМ

Ранее казахстанцам напомнили о новой уголовной статье, по которой можно сесть на 7 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид
17:04, 05 мая 2025
Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид
Нацбанк предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества
11:41, 19 сентября 2024
Нацбанк предупреждает казахстанцев о новых схемах мошенничества
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
18:37, 23 апреля 2024
Алматы без воды, переписки Бишимбаева в день смерти Нукеновой, новые правила получения прав – итоги дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: