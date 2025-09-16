Жители Актюбинской области вынуждены рисковать жизнью, чтобы добраться до дома

Жители небольшой станции под Актобе просят сделать им безопасный переход через железную дорогу. Пока же, чтобы попасть в город или в соседние села, им приходится пролезать под поездами, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали КТК, что на станции Кызгалдакты живет около 200 человек. От противоположной стороны их отделяет шесть пар путей. Каждый раз, когда школьникам нужно пересечь железную дорогу, родители переживают за их жизнь. Если однажды поезд тронется, кто-то может оказаться под колесами.

"Опасно, потому что не знаем, когда вагон тронется. Выхода нет другого. Потому что, нам на трассу чтобы выйти отсюда, это два километра надо пройти в обходную. По прямой на трассу выходить – это 200-300 м и еще до остановки 600-700 м". Алибек Шигиров

Отмечается, что рискуют не только дети – все жители идут этим путем. Ведь единственная автобусная остановка находится на противоположной стороне. Есть в населенном пункте альтернативная дорога в обход путей, но она почти в три раза длиннее. Поэтому местные фактически ею не пользуются. Люди неоднократно обращались в разные ведомства, требуя построить надземный переход.

Между тем, чиновники говорят, что для такого небольшого поселка это экономически невыгодно.

"Построить железнодорожный переход через дорогу невозможно. С другой стороны, есть альтернативный переезд, это из-под моста, там асфальтированная дорога в сторону 39-го разъезда, через которую жители сами на своих машинах передвигаются. Плюс школьный автобус заезжает, чтобы забирать детей подвозом". Руководитель отдела ЖКХ акимата района "Астана" г. Актобе Мирас Ажибаев

Ранее сообщалось, что трагедия произошла на железной дороге в ВКО. Две женщины попали под поезд на перегоне между Усть-Каменогорском и Риддером.