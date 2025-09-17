#АЭС в Казахстане
Общество

Вынесен приговор мошеннику, который обещал алматинцам 100%-ное поступление детей в зарубежные вузы

Суд, судья, молоток судьи, приговор, наручники, задержанный, арестованный, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы вынесли приговор мошеннику, который обманул более сотни родителей. Суд взыскал с него 168 млн тенге в пользу потерпевших. Об этом 17 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе Верховного суда (ВС) РК, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении обвиняемого в неоднократном мошенничестве (п. 4 ч. 3 ст. 190 УК) рассмотрено в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что подсудимый организовал и руководил учебным центром. Через агрессивную рекламу в интернете и обещания 100%-го поступления детей в зарубежные вузы, а также обучения по программе Foundation на базе центра в городе проживания, он привлек 112 граждан и собрал более 168 млн тенге.

Для оплаты обучения он предлагал схему быстрого оформления рассрочки или кредита с дополнительными скидками. Однако впоследствии выяснилось, что ни зарубежное обучение, ни сертификаты предоставлены не были. Таким образом, подсудимый систематически вводил людей в заблуждение, похищая крупные суммы денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Виновность была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, заключенными договорами и экспертизами.

Позиции сторон

Подсудимый свою вину не признал. Он просил суд оправдать его или вернуть дело прокурору для повторного расследования.

Потерпевшие просили назначить максимально суровое наказание. Прокурор запросил 7 лет лишения свободы.

Приговор суда

Санкция по указанной статье предусматривает наказание от 3 до 7 лет ограничения или лишения свободы.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. В соответствии с Законом об амнистии, приуроченным к 30-летию Конституции РК, срок сокращен на 1/5 – окончательно назначено 5 лет 7 месяцев и 6 дней лишения свободы.

Смягчающим обстоятельством стало частичное возмещение ущерба 7 из 112 потерпевших. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Гражданские иски удовлетворены полностью – с подсудимого взыскано более 168 млн тенге в пользу пострадавших.

Материал по теме


Открыл в Алматы частную школу и сбежал: мошенника из Казахстана поймали в Албании

В мае 2025 года стало известно, что алматинцы попали на уловку мошенников. Сообщалось, что людям обещали языковые курсы от лучших педагогов города, но вместо занятий руководство центра пропало вместе с деньгами. Пострадали не только ученики, но и преподаватели языкового центра. С ними просто не рассчитались. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
