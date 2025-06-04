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Право

Казахстанцам восстановили право на выходное пособие

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Верховный суд Казахстана восстановил право граждан на выходное пособие. Об этом 4 июня 2025 года рассказали в пресс-службе ВС РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что с 1 июля 2023 года органы РАГС были переданы в ведение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с соответствующей ликвидацией государственного учреждения.

"4 истца, состоявшие в трудовых отношениях с Отделом регистрации актов гражданского состояния Актобе (РАГС), не получили при увольнении выходных пособий в размере 4-х среднемесячных заработных плат, предусмотренные Законом РК "О государственной службе Республики Казахстан". За защитой своих прав они обратились в суд, в том числе с требованием о компенсации морального вреда".Пресс-служба ВС РК

Суд первой инстанции вынес решение в пользу истцов, однако это решение было отменено апелляционной коллегией.

"Верховный суд, рассмотрев дело, подчеркнул необходимость строгого соблюдения прав работников при ликвидации государственных органов и ответственности работодателей за исполнение норм трудового законодательства".Пресс-служба ВС РК

Выводы кассационной инстанции обусловлены тем, что ликвидационная комиссия не приняла мер по выявлению кредиторов и уведомлению их о ликвидации юридического лица, как это предусмотрено Гражданским кодексом РК.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила апелляционное постановление и оставила в силе решение суда, вынесенное в пользу уволенных государственных служащих при ликвидации РАГС".Пресс-служба ВС РК

6 марта 2025 года стало известно, что Верховный суд признал незаконным строительство садового дома в Алматы и отменил сделки по его продаже.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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