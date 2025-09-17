Казахстанцам угрожает новая киберугроза: заявление Генпрокуратуры
Так, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, ссылаясь на такие зарубежные источники, как "Department of Motor Vehicles" (США), "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты", оповещает о том, что злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения.
"Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
На самом деле это фишинговая атака.
Специалисты объясняют, что при вводе данных банковской карты происходит полный доступ к вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.
"На сегодняшний день атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Казахстанцам также напомнили, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.
Далее идут рекомендации, которые стоит помнить и передать родным и друзьям.
"Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты – не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!"Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Рекомендуем:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.
Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные:
- срочно заблокируйте банковскую карту;
- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
- проверьте устройство на наличие вируса.
Примечательно, что буквально пару дней назад, 15 сентября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности и поручил принять меры против киберугроз в стране.