Общество

Казахстанцам угрожает новая киберугроза: заявление Генпрокуратуры

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 09:51 Фото: freepik
Генеральная прокуратура Казахстана сегодня, 17 сентября 2025 года, выступила с важным заявлением. В нем предупреждение казахстанцев о новой, набирающей обороты в мире, киберугрозе, сообщает Zakon.kz.

Так, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, ссылаясь на такие зарубежные источники, как "Department of Motor Vehicles" (США), "Комсомольская правда", "Аргументы и Факты",  оповещает о том, что злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении Правил дорожного движения.

"Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

На самом деле это фишинговая атака.

Специалисты объясняют, что при вводе данных банковской карты происходит полный доступ к вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства.

"На сегодняшний день атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Казахстанцам также напомнили, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.

Далее идут рекомендации, которые стоит помнить и передать родным и друзьям.

"Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты – не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!"Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

  • не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
  • сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.

Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные:

  • срочно заблокируйте банковскую карту;
  • сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
  • проверьте устройство на наличие вируса.

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 09:51
ShinyHunters взломали Google: Генпрокуратура Казахстана выпустила срочное предупреждение

Примечательно, что буквально пару дней назад, 15 сентября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности и поручил принять меры против киберугроз в стране.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
